С появлением снега на харьковские дороги выйдет более 250 единиц техники

Как сообщил директор предприятия Виталий Бура, в арсенале предприятия - 60 самосвалов для уборки снега, автомобили «Глобус», оборудованные песко- и солеразбрасывателями, тракторы, бульдозеры, грейдеры, а также универсальные машины Bucher. В этом году для «Дорремстроя» приобрели 40 единиц новой техники, в том числе 16 самосвалов и 5 машин Bucher.
«Эта техника уникальна своей маневренностью. Bucher проходят там, где не может развернуться большая техника, - это островки на дорогах, а также заезды во дворы. Они оборудованы щетками и уборочными отвалами. Летом на них цепляется бункер и пылесос для уборки мусора», - отметил Виталий Бура.
Вся техника распределена по районам города и находится на базах предприятия. В частности, снегоуборочные машины с центрального участка механизации зимой будут обслуживать основные магистрали Харькова, в том числе ул. Сумскую, ул. Полтавский Шлях, ул. Героев Труда.
«Первоочередная задача предприятия - обеспечить проезжаемость на основных магистралях Харькова, где движется общественный транспорт, а также в местах подъезда «скорых помощей», въезды к школам и детским садам. У нас разработаны специальные маршруты на случай снегопадов, т. е. по каким улицам и при какой обильности осадков должна работать та или иная бригада», - рассказал директор КП «Дорремострой».
Также к зиме коммунальщики заготовили 18 тыс. куб. м песчано-солевой смеси и 11 тыс. куб. м соли, что составляет 75% от плана. Виталий Бура отметил, что завоз песка и соли продолжается.
По его словам, зимой дороги города будут расчищать 150-180 единиц снегоуборочной техники, во время снегопадов - 220 машин. В период обильных осадков техника будет работать круглосуточно, обслуживать ее будут 480 водителей, передает сайт Харьковского горсовета
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