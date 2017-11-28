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На НТН покажут сериал с экстрасенсом в главной роли

На НТН покажут сериал с экстрасенсом в главной роли
Телеканал НТН начнет показ остросюжетного сериала «Анна-детективъ». Запутанные истории и преступления расследует молодая девушка-медиум, у которой есть способность общения с душами умерших людей.  
Действие сериала происходит в конце XIX века. Главная героиня – 19-летняя девушка Анна Миронова живет в маленьком уездном городке Затонск. У нее есть природный дар – она настоящий медиум. Однажды в Затонск приезжает новый начальник сыскного отдела полиции Яков Штольман – неудобного  следователя высылают на периферию после загадочного дела, которое он расследовал. Столичный детектив был уверен, что заскучает в провинциальном городишке, но работы оказалось больше, чем можно было вообразить.

Анна и Яков одновременно начинают расследовать сложные преступления. И если Штольман появляется на месте преступления в силу своих служебных обязанностей, то Анну приводят туда… духи. С их подсказками она пытается восстановить справедливость, найти виновного. В итоге Анне удаётся расследовать самые загадочные преступления, против которых бессильна полиция.
Для съемок сериала был построен целый город образца конца 19 века с улицами, особняками и торговыми лавками. Для главных и второстепенных героев были подготовлены около тысячи различных комбинаций костюмов того времени.

Премьера сериала на НТН состоится 3 декабря в 19.00. Новые серии будут выходить каждое воскресенье.

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