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Трагедия на Сумской: в больнице остается одна пострадавшая

Трагедия на Сумской: в больнице остается одна пострадавшая
25-летняя Анна Комар, пострадавшая в ДТП на Сумской 18 октября, все еще в больнице.
Как сообщила заместитель главного врача областной клинической больницы по медицинской части Ирина Лодяная, девушка чувствует себя нормально.

«Ее выпишут, как только заживет ссадина на волосистой части головы», – отметила она.

Врачи не берутся прогнозировать, когда выпишут пострадавшую, так как это зависит от того, как будет идти процесс заживления.

Анна Комар – последняя, кто все еще лежит в больнице. Остальных пострадавших в ДТП 18 октября, выписали.

Напомним, в ДТП на улице Сумской погибло пять человек, шестеро пострадали. Через несколько дней после аварии одна из пострадавших – Диана Берченко – умерла  в больнице.

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