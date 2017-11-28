Трагедия на Сумской: в больнице остается одна пострадавшая 28 ноября 2017 г. источник 0 0

25-летняя Анна Комар, пострадавшая в ДТП на Сумской 18 октября, все еще в больнице.

Как сообщила заместитель главного врача областной клинической больницы по медицинской части Ирина Лодяная, девушка чувствует себя нормально.



«Ее выпишут, как только заживет ссадина на волосистой части головы», – отметила она.



Врачи не берутся прогнозировать, когда выпишут пострадавшую, так как это зависит от того, как будет идти процесс заживления.



Анна Комар – последняя, кто все еще лежит в больнице. Остальных пострадавших в ДТП 18 октября, выписали.



Напомним, в ДТП на улице Сумской погибло пять человек, шестеро пострадали. Через несколько дней после аварии одна из пострадавших – Диана Берченко – умерла в больнице.