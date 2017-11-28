Минздрав ограничит срок пребывания в роддоме брошенных детей 28 ноября 2017 г. источник 0 0

Министерство здравоохранения намерено ограничить одной неделей срок пребывания в роддоме ребенка, от которого отказались родители.

"Мы планируем ограничить срок, когда дети, от которых отказались мамы, могут находиться в роддоме, в стационарах больниц, одной неделей. Потому что долгое пребывание ребенка в медучреждениях вызывает задержку развития ребенка, повышает риск заболеть и перегружает больницы. Сегодня некоторые дети находятся в больницах по полгода", - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщается на сайте Минздрава.



Сейчас для лишения родительского статуса социальной службе надо доказать, что родители не заботятся о детях более полугода.



"Сами работники домов ребенка связываются с родителями и приглашают навестить ребенка раз в шесть месяцев, оставляя ребенка официально без статуса сироты, и его нельзя передать в семью для усыновления или опеки", - добавила министр.



В связи с этим, по ее мнению, важно ограничить срок, после которого суд может лишать родительских прав.



"Сейчас за одного ребенка интернатное учреждение Министерства здравоохранения получает 26 тыс. гривен в месяц, заведение Министерства социальной политики - 16 тыс. гривен в месяц. Если бы эти деньги шли в семью, которая попала в сложные жизненные обстоятельства, они могли бы воспитывать своих детей в одиночку", - считает Супрун.



Отмечается, что всего в Украине на начало 2017 года было 106 тыс. детей в интернатных учреждениях, из них только 6 тыс. имеют статус сироты, а 100 тыс. - находятся в интернатах, имея родителей, которые не лишены родительских прав и одновременно не заботятся о своих детях.