В Харьковской области зафиксирован инвестиционный рост – облстат

В Харьковской области в январе-сентябре 2017 года освоено 11 млрд 435 млн грн капитальных инвестиций.

в здания и сооружения – 41,8% всех инвестиций;

в машины, оборудование и инвентарь и транспортные средства – 53,3%.

предприятиями промышленности – 2 млрд 940 млнгрн;

предприятиями сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2 млрд 553,8 млн грн;

строительными организациями и физическими лицами-застройщиками – 2 млрд 549,9 млн грн.

Это на 3,2% больше, чем за тот же период предыдущего года, сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области. Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 59% общего объема.За счет государственного и местных бюджетов освоено 18,5% капитальных инвестиций. Удельный вес средств населения на строительство жилья составлял 7,9%.98,7% общего объема средств вложили в материальные активы, из которых:По видам экономической деятельности наибольшие объемы капитальных инвестиций освоены:В Харькове освоено 6 млрд 808,4 млн грн капитальных инвестиций (59,5% от их общего объема). Среди районов области больше всего инвестиций пришлось на Харьковский район – 962,4 млн грн (8,4%).