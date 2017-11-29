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В Харькове открылась школа для родителей

В Харькове открылась школа для родителей
Школа для родителей «ПЛАНЕТА 7-Я» открылась в Харьковской общеобразовательной школе №5.
Как отметила председатель Харьковского городского родительского совета Лариса Манерко, цель проекта – помочь родителям обрести новые знания и навыки, которые помогут им в дальнейшем воспитании детей.

– Вас ждет немало трудностей и проблем, связанных с воспитанием детей. Мы всегда будем вам помогать в решении сложных вопросов, направлять и вдохновлять на новые свершения. Надеемся, что время, проведенное в нашей школе, будет для вас счастливым и подарит новые знания, научит доброте и справедливости. Результат, к которому мы все стремимся, – это наши счастливые дети. Мы будем этому учиться вместе, – рассказала председатель Лариса Манерко.

Для слушателей школы провели первые семь занятий, посвященных теме «Здоровый ребенок – счастливая семья». Каждый из родителей мог выбрать и посетить одну из секций по интересующей его проблеме, в частности, профилактики ОРВИ в осенне-зимний период, полового воспитания подростков, здорового питания, особенностей переходного возраста, профилактики вредных привычек среди подростков и оказание первой медицинской помощи. В роли учителей выступили работники медицинских учреждений города, Красного Креста, волонтеры и психологи.

– Я записалась в секцию, где будут учить оказывать первую медицинскую помощь. Считаю, что каждый родитель должен уметь оказать первую помощь своим детям и близким. Вообще мне интересна каждая тема занятий, я очень рада, что могу поучаствовать в таком проекте. Сейчас как-то немного подзабылась воспитательная функция родителей, дети переключились на гаджеты. Необходимо живое общение с детьми, передача им своего опыта. Я думаю, что в этой школе найду ответы на все волнующие вопросы, – отметила слушательница школы Наталья Фирсова.

Если подобные занятия заинтересуют и других желающих, то уроки для родителей проведут и в других школах Харькова.

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