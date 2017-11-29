Битва за «четвертинку» застопорит движение вокруг стадиона в Харькове
29 ноября 2017 г.
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29 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
В четвертьфинальном матче за Кубок Украины «Шахтер» будет принимать «Верес».
Поскольку встреча пройдет на «Металлисте», то движение транспорта по прилегающим к стадиону переулку Власовскому и улице Храмова будет перекрыто с 17:30 до 22:00.
В 1/8 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» в дополнительное время прошел луганскую «Зарю» со счетом 4:3. Ривненский «Верес» стартовал в турнире на один раунд раньше и сначала одержал победу над «Агробизнесом» (4:0), а затем минимально обыграл «Арсенал-Киевщину» (1:0).
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