Харьков

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Битва за «четвертинку» застопорит движение вокруг стадиона в Харькове

Битва за «четвертинку» застопорит движение вокруг стадиона в Харькове
В Харькове вокруг стадиона «Металлист» 29 ноября ближе к вечеру будет перекрыто движение.

В четвертьфинальном матче за Кубок Украины «Шахтер» будет принимать «Верес».

Поскольку встреча пройдет на «Металлисте», то движение транспорта по прилегающим к стадиону переулку Власовскому и улице Храмова будет перекрыто с 17:30 до 22:00.

В 1/8 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» в дополнительное время прошел луганскую «Зарю» со счетом 4:3. Ривненский «Верес» стартовал в турнире на один раунд раньше и сначала одержал победу над «Агробизнесом» (4:0), а затем минимально обыграл «Арсенал-Киевщину» (1:0).

 

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