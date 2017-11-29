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Курсы валют НБУ на 29 ноября 2017 года

Курсы валют НБУ на 29 ноября 2017 года
Национальный банк Украины на 29 ноября 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 26,87 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2687,1826 гривны за 100 долларов (+3,6555);

3194,5227 гривны за 100 евро (-12,8289);

4,6004 гривны за 10 рублей (-0,0044).

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 26,87 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2687,1826 гривны за 100 долларов (+3,6555); 3194,5227 гривны за 100 евро (-12,8289); 4,6004 гривны за 10 рублей (-0,0044).
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-29-noyabrya-oslabil-kurs-grivny-26-87-1511885279.html

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Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6004 грн
100 USD 2687.18 грн
100 EUR 3194.52 грн


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