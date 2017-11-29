Курсы валют НБУ на 29 ноября 2017 года 29 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Национальный банк Украины на 29 ноября 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 26,87 гривен за доллар.