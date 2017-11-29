Курсы валют НБУ на 29 ноября 2017 года
29 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
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29 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2687,1826 гривны за 100 долларов (+3,6555);
3194,5227 гривны за 100 евро (-12,8289);
4,6004 гривны за 10 рублей (-0,0044).
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|10 RUB
|4.6004 грн
|100 USD
|2687.18 грн
|100 EUR
|3194.52 грн