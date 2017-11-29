Харьков

  • 48
    •  / 

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район: б-р Мира, 1, 2 (п. №2), ул. Шишковская, 6 (п. №2, стояк) до 17:00 29.11.17 г., пл. Конституции, 16, пер. Остроградский, 1-17-а (ч/с), ул. Астрономическая, 37 (п. №5, стояк) до 20:00 29.11.17 г.

Московский район: Салтовское шоссе, 159/84 (п. №2, стояк) до 17:00 29.11.17 г., пр. Тракторостроителей, 92-б (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 17-б (п. №3, стояк) до 20:00 29.11.17 г.

Немышлянский район: пр. Московский, 142/2 до 17:00 29.11.17 г., ул. Ощепкова, 14/22 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 29.11.17 г.

Новобаварский район: пр. Дзюбы, 2 (п. №4, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 177-а (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 29.11.17 г.

Основянский район: ул. Руставели, 16/18 (п. №1) до 17:00 29.11.17 г., пл. Конституции, 2/2, ул. Кооперативная, 13/2, пер. Армянский, 1/3, пр. Московский, 2/2 до 20:00 29.11.17 г.

Слободской район: пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк), пр. Петра Григоренко, 10-а  (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 14 (п. №5,6,7), ул. Танкопия, 14-а (п. №7, стояк) до 20:00 29.11.17 г.

Холодногорский район: ул. Ильинская, 63 до 17:00 29.11.17 г., ул. Куряжанская, 1-15 (ч/с), пер. Бажова, 2-18/9 (ч/с) до 20:00 29.11.17 г.

Шевченковский район: ул. Сумгаитская, 9 (п. №2) до 18:00 29.11.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 29.11.17 г.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей29 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6004 грн
100 USD 2687.18 грн
100 EUR 3194.52 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи