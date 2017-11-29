Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Киевский район: б-р Мира, 1, 2 (п. №2), ул. Шишковская, 6 (п. №2, стояк) до 17:00 29.11.17 г., пл. Конституции, 16, пер. Остроградский, 1-17-а (ч/с), ул. Астрономическая, 37 (п. №5, стояк) до 20:00 29.11.17 г.



Московский район: Салтовское шоссе, 159/84 (п. №2, стояк) до 17:00 29.11.17 г., пр. Тракторостроителей, 92-б (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 17-б (п. №3, стояк) до 20:00 29.11.17 г.



Немышлянский район: пр. Московский, 142/2 до 17:00 29.11.17 г., ул. Ощепкова, 14/22 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 29.11.17 г.



Новобаварский район: пр. Дзюбы, 2 (п. №4, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 177-а (п. №11, спаренный стояк) до 20:00 29.11.17 г.



Основянский район: ул. Руставели, 16/18 (п. №1) до 17:00 29.11.17 г., пл. Конституции, 2/2, ул. Кооперативная, 13/2, пер. Армянский, 1/3, пр. Московский, 2/2 до 20:00 29.11.17 г.



Слободской район: пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк), пр. Петра Григоренко, 10-а (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 14 (п. №5,6,7), ул. Танкопия, 14-а (п. №7, стояк) до 20:00 29.11.17 г.



Холодногорский район: ул. Ильинская, 63 до 17:00 29.11.17 г., ул. Куряжанская, 1-15 (ч/с), пер. Бажова, 2-18/9 (ч/с) до 20:00 29.11.17 г.



Шевченковский район: ул. Сумгаитская, 9 (п. №2) до 18:00 29.11.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 29.11.17 г.