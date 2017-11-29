Синоптики предупреждают харьковчан о гололеде
29 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
29 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
Об этом сообщили в Госслужбе по ЧС Украины.
По данным Укргидрометцентра, днем в Харькове возможен дождь с мокрым снегом, температура - минус 1 - плюс 1 град.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.6004 грн
|100 USD
|2687.18 грн
|100 EUR
|3194.52 грн