Харьков

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Синоптики предупреждают харьковчан о гололеде

Синоптики предупреждают харьковчан о гололеде
В Харьковской области 29 ноября местами гололед.

Об этом сообщили в Госслужбе по ЧС Украины.

По данным Укргидрометцентра, днем в Харькове возможен дождь с мокрым снегом, температура - минус 1 - плюс 1 град.

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