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Харьковские ультрас заблокировали автобус «Шахтера»

Харьковские ультрас заблокировали автобус «Шахтера»
Представители двух группировок футбольных фанатов - Kharkiv City Patriots и The Club (Донецк) - вчера, 29 ноября, остановили автобус футбольного клуба "Шахтер", чтобы поговорить с футболистами.
"Парни предъявили команде за странные действия и невнятную позицию касательно войны на востоке", - заявили активисты.

По их словам, игрок "Шахтера"  Тарас Степаненко пообещал поддержать воинов АТО в ближайшем матче, сообщается на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Федерация футбола участников АТО и организация "Украинцы - вместе" уже несколько туров Украинской премьер-лиги проводят акцию "Мой папа - герой". Игроки команд выходят на поле с детьми воинов АТО и одевают футболки "Мой папа - герой". В акции уже приняли участие все клубы УПЛ, кроме "Шахтера".

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