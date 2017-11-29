Харьковские ультрас заблокировали автобус «Шахтера» 29 ноября 2017 г. источник 0 0

Представители двух группировок футбольных фанатов - Kharkiv City Patriots и The Club (Донецк) - вчера, 29 ноября, остановили автобус футбольного клуба "Шахтер", чтобы поговорить с футболистами.

"Парни предъявили команде за странные действия и невнятную позицию касательно войны на востоке", - заявили активисты.



По их словам, игрок "Шахтера" Тарас Степаненко пообещал поддержать воинов АТО в ближайшем матче, сообщается на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook.



Федерация футбола участников АТО и организация "Украинцы - вместе" уже несколько туров Украинской премьер-лиги проводят акцию "Мой папа - герой". Игроки команд выходят на поле с детьми воинов АТО и одевают футболки "Мой папа - герой". В акции уже приняли участие все клубы УПЛ, кроме "Шахтера".