Секторальные санкции США против России вступили в силу
29 ноября 2017 г.
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29 ноября 2017 г.
Как говорится в сообщении Министерства финансов США, Департамент контроля за иностранными активами Министерства финансов США опубликовал обновленную инструкцию по применению связанных с Украиной и Россией санкций.
"Изменения касаются поправок к Директиве 1 и Директиве 2, связанных с Украиной и Россией, которые были приняты 29 сентября 2017", - отметили в Минфине США.
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против РФ будут сохраняться до полного выполнения ею минских соглашений.
"Позвольте мне пояснить: санкции, связанные с минскими соглашениями, будут сохраняться до тех пор, пока РФ не отменит те действия, которые вызвали наложение санкций", - заявил госсекретарь.
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