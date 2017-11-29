Политика

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Секторальные санкции США против России вступили в силу

Секторальные санкции США против России вступили в силу
Вступили в силу санкции против энергетического и банковского секторов экономики в отношении Российской Федерации, которые были введены из-за агрессии против Украины.

Как говорится в сообщении Министерства финансов США, Департамент контроля за иностранными активами Министерства финансов США опубликовал обновленную инструкцию по применению связанных с Украиной и Россией санкций.

"Изменения касаются поправок к Директиве 1 и Директиве 2, связанных с Украиной и Россией, которые были приняты 29 сентября 2017", - отметили в Минфине США.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против РФ будут сохраняться до полного выполнения ею минских соглашений.

"Позвольте мне пояснить: санкции, связанные с минскими соглашениями, будут сохраняться до тех пор, пока РФ не отменит те действия, которые вызвали наложение санкций", - заявил госсекретарь.

Секторальные санкции США против России вступили в силу
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/sektoralnye-sanktsii-ssha-protiv-rossii-vstupili-1511939516.html

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