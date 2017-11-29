США, Япония и Южная Корея созывают Совбез ООН по КНДР

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея потребовали созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН относительно запуска баллистической ракеты КНДР.

Как заявила постпред США в организации Никки Хейли, внеочередное заседание СБ ООН состоится в 4:30 по местному времени (11:30 по Киеву) 29 ноября.



В то же время, как сообщает агентство Reuters, генсек ООН Антониу Гуттереш уже выступил с осуждением дестабилизирующих действий КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от подобных шагов.



"Генеральный секретарь настоятельно призывает КНДР отказаться от дальнейших дестабилизирующих шагов", - говорится в заявлении, распространенном официальным представителем генсека ООН Стефаном Дюжарриком.



Напомним, 28 ноября Северная Корея провела новые испытания баллистической ракеты к северу от Пхеньяна. Японские власти зафиксировали, что запущенная КНДР ракета упала в море в 210 км к западу от острова Кюсю в исключительной экономической зоне Японии.