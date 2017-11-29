Харьков

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Две тысячи харьковчан в этом году ушли служить в армию

Две тысячи харьковчан в этом году ушли служить в армию
50 призывников отправили из Харькова для прохождения военной службы по контракту.

Как сообщили в Харьковском областном военкомате, следующую команду новобранцев-контрактников отправят в конце декабря.

Всего с начала 2017 года около 2 тыс. жителей области направлены в Вооруженные Силы. Более 220 человек выбрали специальность воина-десантника.

Как сообщил военный комиссар Харьковского облвоенкомата Юрий Калгушкин, 40% призывников имеют статус участника боевых действий.

"Военкоматы активизировали работу с допризывниками, и средний возраст новобранцев уменьшился. Например, в 2014 году к нам приходили люди в возрасте 40-45 лет. Позже мы работали с 35-летними, в этом году - работаем с 25-27 летними", - добавил Калгушкин.

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