Две тысячи харьковчан в этом году ушли служить в армию

50 призывников отправили из Харькова для прохождения военной службы по контракту.

Как сообщили в Харьковском областном военкомате, следующую команду новобранцев-контрактников отправят в конце декабря.



Всего с начала 2017 года около 2 тыс. жителей области направлены в Вооруженные Силы. Более 220 человек выбрали специальность воина-десантника.



Как сообщил военный комиссар Харьковского облвоенкомата Юрий Калгушкин, 40% призывников имеют статус участника боевых действий.



"Военкоматы активизировали работу с допризывниками, и средний возраст новобранцев уменьшился. Например, в 2014 году к нам приходили люди в возрасте 40-45 лет. Позже мы работали с 35-летними, в этом году - работаем с 25-27 летними", - добавил Калгушкин.