Две тысячи харьковчан в этом году ушли служить в армию
29 ноября 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
29 ноября 2017 г.
Как сообщили в Харьковском областном военкомате, следующую команду новобранцев-контрактников отправят в конце декабря.
Всего с начала 2017 года около 2 тыс. жителей области направлены в Вооруженные Силы. Более 220 человек выбрали специальность воина-десантника.
Как сообщил военный комиссар Харьковского облвоенкомата Юрий Калгушкин, 40% призывников имеют статус участника боевых действий.
"Военкоматы активизировали работу с допризывниками, и средний возраст новобранцев уменьшился. Например, в 2014 году к нам приходили люди в возрасте 40-45 лет. Позже мы работали с 35-летними, в этом году - работаем с 25-27 летними", - добавил Калгушкин.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|10 RUB
|4.6004 грн
|100 USD
|2687.18 грн
|100 EUR
|3194.52 грн