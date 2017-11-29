ДТП в Харькове: Mitsubishi «поцеловал» трамвай

Автомобиль Mitsubishi и трамвай столкнулись вчера, 28 ноября, в Харькове.

По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла около 19.00 в районе дома №162 по пр. Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель Mitsubishi, выезжая с придомовой тeрритории на проспект, нe пропустил трамвай, который двигался со стороны ул. Гeроев Труда в направлении ул. Уборeвича.



Пострадавших нет.