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ДТП в Харькове: Mitsubishi «поцеловал» трамвай

ДТП в Харькове: Mitsubishi «поцеловал» трамвай
Автомобиль Mitsubishi и трамвай столкнулись вчера, 28 ноября, в Харькове.

По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла около 19.00 в районе дома №162 по пр. Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель Mitsubishi, выезжая с придомовой тeрритории на проспект, нe пропустил трамвай, который двигался со стороны ул. Гeроев Труда в направлении ул. Уборeвича.

Пострадавших нет.

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