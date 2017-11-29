ДТП в Харькове: Mitsubishi «поцеловал» трамвай
29 ноября 2017 г.
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29 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла около 19.00 в районе дома №162 по пр. Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель Mitsubishi, выезжая с придомовой тeрритории на проспект, нe пропустил трамвай, который двигался со стороны ул. Гeроев Труда в направлении ул. Уборeвича.
Пострадавших нет.
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