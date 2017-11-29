США выделили Украине на оборону 115 миллионов долларов
29 ноября 2017 г.
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29 ноября 2017 г.
Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает DW.
"США подчеркивают, что война в Украине, где люди до сих пор ежедневно погибают, должна наконец завершиться", - добавил госсекретарь.
Тиллерсон также отметил работу спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера, которая сосредоточена на поисках путей решения конфликта на Донбассе. В частности, он вспомнил о дискуссии по развертыванию миротворческой миссии на Востоке Украины.
"Мы не маргинализируем нормандский процесс, мы работаем в его рамках, чтобы достичь прогресса", - заявил Тиллерсон.
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