США выделили Украине на оборону 115 миллионов долларов

США выделили 115 миллионов долларов помощи Украине для увеличения ее способности защищать свою территориальную целостность.

Об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает DW.



"США подчеркивают, что война в Украине, где люди до сих пор ежедневно погибают, должна наконец завершиться", - добавил госсекретарь.



Тиллерсон также отметил работу спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера, которая сосредоточена на поисках путей решения конфликта на Донбассе. В частности, он вспомнил о дискуссии по развертыванию миротворческой миссии на Востоке Украины.



"Мы не маргинализируем нормандский процесс, мы работаем в его рамках, чтобы достичь прогресса", - заявил Тиллерсон.