Джамала поделилась с поклонниками радостной новостью
29 ноября 2017 г.
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29 ноября 2017 г.
Официально информацию подтвердили представители исполнительницы.
"К нам в последнее время часто обращаются с запросами подтвердить слухи о беременности Джамалы. Это не слухи", - коротко прокомментировали у Джамалы.
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