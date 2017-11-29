В Украине начали продавать елки
29 ноября 2017 г.
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29 ноября 2017 г.
Главное украшение в дом можно приобрести несколькими способами: на специализированных базарах, через Интернет или в лесных хозяйствах – в последних покупка обойдется дешевле всего.
В этом году цена на новогодние деревья составляет 60 гривен за продольный метр. Лесохозяйственные предприятия готовы продать полмиллиона новогодних деревьев.
Нереализованные елки планируют отдать в детские сады, школы, а также для украшения церквей к рождественским праздникам.
Также второй год подряд в стране практикуют продажу живых елок просто в горшках, которые можно потом высадить во дворе, а не выбрасывать в мусорку. Таким образом дерево будет продолжать расти и радовать и через год.
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