Украина

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В Украине начали продавать елки

В Украине начали продавать елки
В Украине начали активно распродавать новогодние деревья.

Главное украшение в дом можно приобрести несколькими способами: на специализированных базарах, через Интернет или в лесных хозяйствах – в последних покупка обойдется дешевле всего.

В этом году цена на новогодние деревья составляет 60 гривен за продольный метр. Лесохозяйственные предприятия готовы продать полмиллиона новогодних деревьев.

Нереализованные елки планируют отдать в детские сады, школы, а также для украшения церквей к рождественским праздникам.

Также второй год подряд в стране практикуют продажу живых елок просто в горшках, которые можно потом высадить во дворе, а не выбрасывать в мусорку. Таким образом дерево будет продолжать расти и радовать и через год.

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