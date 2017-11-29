В Украине начали продавать елки

В Украине начали активно распродавать новогодние деревья.

Главное украшение в дом можно приобрести несколькими способами: на специализированных базарах, через Интернет или в лесных хозяйствах – в последних покупка обойдется дешевле всего.



В этом году цена на новогодние деревья составляет 60 гривен за продольный метр. Лесохозяйственные предприятия готовы продать полмиллиона новогодних деревьев.



Нереализованные елки планируют отдать в детские сады, школы, а также для украшения церквей к рождественским праздникам.



Также второй год подряд в стране практикуют продажу живых елок просто в горшках, которые можно потом высадить во дворе, а не выбрасывать в мусорку. Таким образом дерево будет продолжать расти и радовать и через год.