Шедевры мирового кино 2017 года

Что бы ни происходило в мире на политической или спортивной арене, киноиндустрия живет собственной жизнью, по актуальному для нее распорядку, предлагая вниманию зрителя качественные ленты от гениальных мэтров.

Популярные фильмы 2017 года по итогам кассовых сборов показали, что интересно нынешнему зрителю, к чему он еще не готов и с какой темой можно проститься. Если, конечно, это вообще возможно применить к киноискусству, ведь здесь неограниченные возможности и варианты, как обыграть определенный сюжет или событие в истории, чтобы получить отклик зрителя. Даже если большой экран по личным причинам или нехватке времени недоступен – можно найти в лучшем качестве новинки этого года онлайн.

Итак, какой урожай в мире кино принес 2017 год? Мы получили работу Кристофера Нолана о видении европейского сообщества на Вторую мировую войну. Им был создан шедевральный фильм «Дюнкерк», который справедливо отметили критики. Положительно можно оценить работу операторов, эмоциональную игру актеров. Для рядового зрителя, возможно, ситуация покажется двусмысленной, но в результате каждый прочувствует боль и страх, пережитый солдатами на пляже, оцепленными противниками со всех сторон. Снизило ли качество фильма обыгрывание каждой ситуации с разных точек зрения отдельными персонажами – вряд ли, но лучше оценить этот момент самостоятельно.

Не менее зрелищным можно назвать фильм «Матильда», также основанный на сюжетах из истории и показавший маленький эпизод личной драмы сильных мира сего. Это история любви между юной, амбициозной, безумно талантливой балериной и молодым императором. Картина порадует наличием красивейших костюмов, искренней игрой актеров и красивыми натурными съемками, но для бесспорного хита она слабовата.

Что приготовил разряд фантастики и ужасов

Конечно, не обойдется топ лучших произведений киноискусства и без фантазийных драм. В этом году в лидеры проката вышел «Тор: Рагнарёк» – еще одна часть истории о семействе богов. В этот раз сага о супергероях переплетается с сюжетом об Асгарде. Конечно, можно насладиться полным набором прилагающихся «супергеройских фишек» – спецэффекты, впечатляющие сражения, неожиданные повороты сюжета. Фильм сугубо для ценителей жанра фантастики и комиксов.

Самой, пожалуй, ожидаемой премьерой года была очередная экранизация романа Стивена Кинга «Оно». Жанр ужасов сотрясла новость о выходе обновленной версии, и ожидания зрителей вполне оправдались. Плюсом ленты можно считать близкое соответствие к сюжету оригинала и красочные эффекты. Игра актеров центральных сюжетных линий бесподобна. Сюжет построен вокруг убийств в маленьком городке, где с регулярной периодичностью по одному сценарию происходят кровавые расправы. Если вам претит вид крови и леденящий душу ужас – то, после чего уже не уснуть, к просмотру фильм не рекомендуется.