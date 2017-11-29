Украина

  • 96
    •  / 

Безвизом с ЕС воспользовались треть миллиона украинцев

Безвизом с ЕС воспользовались треть миллиона украинцев
С начала либерализации визового режима для украинцев с Евросоюзом безвизом во время путешествий воспользовалась 341 тыс. украинцев.

Это составляет 3% от общего количества граждан Украины, которые проследовали за это время в страны ЕС, сообщил начальник отдела взаимодействия со СМИ администрации Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«За более пяти месяцев ... 341 тысяча из них использовали безвиз в полной мере ... Эта цифра – это 14% от тех, кто следовали с биометрическими паспортами и 3% от общего количества всех граждан Украины, которые проследовали в страны ЕС с 11 июня», – сказал он.

По словам чиновника, интенсивность потока украинцев в сутки в страны ЕС наблюдалась в начале введения безвиза, «когда общее количество граждан, которые следовали в ЕС, могла достигать 6 тысяч».

«Сейчас она колеблется в пределах примерно 1 тысяча», – отметил Демченко.

По данным «Европы без барьеров», в частности, в Республику Польша пересекли границу 87 тыс. украинцев, Словакию – 21 тысяча, Венгрию – 48 тысяч, Румынию – 60 тысяч.

В то же время воздушным путем путешествовали 123 тысячи из 341 тысячи человек, путешествовавших без виз.

Количество зафиксированных отказов с октября не выросло и составило 61 случай.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей29 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6004 грн
100 USD 2687.18 грн
100 EUR 3194.52 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи