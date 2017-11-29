Безвизом с ЕС воспользовались треть миллиона украинцев

С начала либерализации визового режима для украинцев с Евросоюзом безвизом во время путешествий воспользовалась 341 тыс. украинцев.

Это составляет 3% от общего количества граждан Украины, которые проследовали за это время в страны ЕС, сообщил начальник отдела взаимодействия со СМИ администрации Госпогранслужбы Андрей Демченко.



«За более пяти месяцев ... 341 тысяча из них использовали безвиз в полной мере ... Эта цифра – это 14% от тех, кто следовали с биометрическими паспортами и 3% от общего количества всех граждан Украины, которые проследовали в страны ЕС с 11 июня», – сказал он.



По словам чиновника, интенсивность потока украинцев в сутки в страны ЕС наблюдалась в начале введения безвиза, «когда общее количество граждан, которые следовали в ЕС, могла достигать 6 тысяч».



«Сейчас она колеблется в пределах примерно 1 тысяча», – отметил Демченко.



По данным «Европы без барьеров», в частности, в Республику Польша пересекли границу 87 тыс. украинцев, Словакию – 21 тысяча, Венгрию – 48 тысяч, Румынию – 60 тысяч.



В то же время воздушным путем путешествовали 123 тысячи из 341 тысячи человек, путешествовавших без виз.



Количество зафиксированных отказов с октября не выросло и составило 61 случай.