Украина впервые попала в двадцатку лучших газовых хабов Европы
29 ноября 2017 г.
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29 ноября 2017 г.
"EFET впервые включила Украину в ежегодный обзор газовых хабов. В рейтинге ассоциации Украина получила 3,5 балла и уступила таким ликвидным хабам как NBP, TTF, NCG, но опередила Болгарию и Румынию, которые начали процесс либерализации газового рынка значительно раньше нашей страны", – сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Отмечается, что для улучшения позиций в рейтинге EFET Украина должна установить тарифы на внутренних точках входа/выхода из ГТС, внедрить ежедневное балансирование с урегулированием небалансов и начать использовать краткосрочные стандартизированные продукты на торговой платформе в пределах ежедневного балансирования.
"Принятие проекта изменений в кодекс ГТС, разработанного Укртрансгазом и поданного им в НКРЭКУ, поможет украинскому хабу значительно улучшить свои позиции и подняться в следующем обзоре EFET", – добавили в "Нафтогазе".
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