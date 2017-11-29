Украина впервые попала в двадцатку лучших газовых хабов Европы

Украина впервые вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы в рейтинге Европейской ассоциации газовых трейдеров (EFET), заняв 18-е место.

"EFET впервые включила Украину в ежегодный обзор газовых хабов. В рейтинге ассоциации Украина получила 3,5 балла и уступила таким ликвидным хабам как NBP, TTF, NCG, но опередила Болгарию и Румынию, которые начали процесс либерализации газового рынка значительно раньше нашей страны", – сообщает пресс-служба "Нафтогаза".



Отмечается, что для улучшения позиций в рейтинге EFET Украина должна установить тарифы на внутренних точках входа/выхода из ГТС, внедрить ежедневное балансирование с урегулированием небалансов и начать использовать краткосрочные стандартизированные продукты на торговой платформе в пределах ежедневного балансирования.



"Принятие проекта изменений в кодекс ГТС, разработанного Укртрансгазом и поданного им в НКРЭКУ, поможет украинскому хабу значительно улучшить свои позиции и подняться в следующем обзоре EFET", – добавили в "Нафтогазе".