Трагедия на Сумской: на месте ДТП отслужили панихиду 29 ноября 2017 г. источник 0 0

В Харькове вчера, 28 ноября, на 40-й день после ДТП на Сумской, в результате которого погибли шесть человек, на месте трагедии отслужили панихиду.