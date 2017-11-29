Трагедия на Сумской: на месте ДТП отслужили панихиду
29 ноября 2017 г.
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29 ноября 2017 г.
Ее провел митрополит Харьковский и Богодуховский Украинской православной церкви (Киевский патриархат) Митрофан.
К месту аварии пришли несколько десятков человек. Они принесли цветы и свечи.
Напомним, 18 октября в 20.45 на перекрестке ул.Сумской и пер.Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибло шесть человек, еще пятеро пострадали.
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