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Трагедия на Сумской: на месте ДТП отслужили панихиду

Трагедия на Сумской: на месте ДТП отслужили панихиду
В Харькове вчера, 28 ноября, на 40-й день после ДТП на Сумской, в результате которого погибли шесть человек, на месте трагедии отслужили панихиду.

Ее провел митрополит Харьковский и Богодуховский Украинской православной церкви (Киевский патриархат) Митрофан.

К месту аварии пришли несколько десятков человек. Они принесли цветы и свечи.

Напомним, 18 октября в 20.45 на перекрестке ул.Сумской и пер.Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибло шесть человек, еще пятеро пострадали.

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