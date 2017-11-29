На дорогах Украины построят специальные мосты для диких животных

Над созданием специальных мостов – экодуков – работают экологи и участники проекта Transgreen, который финансируется фондами Евросоюза с помощью проекта Interreg – Дунайской транснациональной программы для поддержки дружественных к окружающей среде и безопасных транспортных систем.

Экодуки на шоссе позволят сохранить популяцию диких животных в Украине. В рамках проекта Transgreen к созданию безопасной для окружающей среды транспортной системы в Карпатском регионе будут привлечены связанные с планированием крупных инфраструктурных объектов организации и представители природоохранной отрасли.



Предполагается, что экодуки разместят в ареале обитания вымирающих животных – бурого медведя и рыси, которых в Украине осталось 220 и 200 особей соответственно.



«Приоритетом проекта будет поддержка беспрепятственных экологических коридоров, обеспечивающих свободное передвижение видов, подвергающихся наибольшему воздействию от авто и железнодорожных путей: крупных хищников (бурых медведей, волков, рысей) и некоторых видов травоядных», – отмечают авторы проекта.



Сегодня строительство специальных мостов для перехода диких животных рассматривается на четырех пилотных объектах, а именно: автодорог Миклош (Венгрия) – Кошице (Словакия) – Ужгород (Украина), Тиргу Муреш – Яси (Румыния), автодороги Бескиды (Чехия – Словакия).