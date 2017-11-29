Происшествия

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В харьковскую аптеку бросили гранату

В харьковскую аптеку бросили гранату
Ночью в Харькове неизвестные лица бросили гранату в аптеку на Юбилейном проспекте.

Как сообщает пресс-служба полиции, в 4:00 в дежурную часть Московского отдела поступило сообщение от муниципальной охраны о происшествии. Следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые выехали на место взрыва, установили, что в аптеке было разбито окно, а внутри - следы взрыва. На месте нашли рычаг от гранаты.

Факт происшествия занесли в журнал единого учета правонарушений.

Пострадавших нет.

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