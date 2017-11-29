«Укрпошта» поднимет тарифы на доставку газет

Публичное акционерное общество «Укрпошта», национальный оператор почтовой связи в стране, планирует с 1 июля 2018 года поднять тарифы на доставку печатных изданий.

«Укрпошта» начинает процедуру поднятия тарифов на доставку газет по подписке с 1 июля 2018 года», - сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Facebook.



Повышение планируется провести в два этапа - с 1 июля 2018 года на 50%, и с 1 января 2019 года - также на 50%.



«Менеджмент "Укрпошты" (первый заместитель генерального директора Александр Чернявский) говорит об экономических проблемах предприятия, вызванные износом фондов, ростом уровня минимальных зарплат, убыточностью сельской сети отделений и государственным регулированием тарифов...», - отметил Томиленко.



В свою очередь «Укрпошта» вводит скидку редакциям на редакционную подписку, планирует привлекать кредитные средства для своевременных расчетов с газетами и реагировать на конкретные жалобы газет.



Председатель Нацсоюза журналистов добавил, что по предложению НСЖУ рассматривается вариант моратория на пересмотр тарифов на доставку региональных изданий зоны АТО.