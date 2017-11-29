В Харькове откроют еще четыре центра админуслуг

29 ноября в Харьковском горсовете прошла рабочая встреча с их участием. Опытом и практическими советами с коллегами поделились заместитель Харьковского городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили и руководители профильных департаментов городского совета.
Как сообщила вице-мэр, Региональный центр услуг уже принял более 100 тыс. посетителей, а в районные «Прозрачные офисы» ежедневно обращаются около 1 тыс. 200 человек. По ее словам, в городском совете изучают востребованность предоставляемых услуг, в числе которых – регистрация, снятие с регистрации места проживания, оформление субсидий, адресной помощи вынужденные переселенцам, назначение и перерасчет пенсий, выдача загранпаспортов. Услуги максимально приблизили к людям, создав электронные сервисы, примеры электронных заявлений и т.д, и теперь перечень услуг расширят.
Как сообщила Татьяна Чечетова-Терашвили, в следующем году в городе планируется открыть еще четыре центра предоставления услуг «Прозрачный офис», два из которых станут объединенными и охватят в целом четыре района. В частности, ко Дню города планируется создать социальный офис для жителей Новобаварского и Холодногорского районов. В них и других центрах планируют предоставлять в том числе и новые услуги, а именно - Фонда социального страхования Украины, вновь созданного Департамента служб по делам детей и районных комитетов по делам семьи, молодежи и спорта.
Также Татьяна Чечетова-Терашвили сообщила, что кроме расширения перечня услуг городской совет следит за организацией доступного и комфортного пространства. В центрах работают игровые комнаты для детей, а в скором времени, по пожеланию родителей, в Региональном центре планируют открыть пеленальную комнату.
Вице-мэр подчеркнула, что проблемные вопросы изучает лично Харьковский городской голова Геннадий Кернес, в городском совете постоянно следят за состоянием очередей, работой администраторов. В связи с большим количеством желающих оформить паспорт для выезда за границу устанавливают новое оборудование, но поскольку поток людей очень большой, избежать очередей пока не удается.
– Мы не останавливаемся на достигнутом, будем привлекать новые органы, структурные подразделения Харьковского городского совета, для того чтобы оказывать населению комплекс популярных услуг еще быстрее, ближе к их месту жительства или работе и совершенствовать сферу, исходя из потребностей людей. Открытие новых офисов позволит еще более качественно оказывать услуги людям в комфортных и доступных для них условиях. Мы рады принимать коллег, учимся сами и всегда приветствуем инициативу обмена теоретическим, практическим опытом. Наша задача: общими усилиями добиться успеха для всего государства, - отметила Татьяна Чечетова-Терашвили.
Специалисты из Донецкой области задали харьковским коллегам вопросы, попросили помощи и получили советы. По их словам, пока они находятся на начальном этапе создания таких центров.
Как сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения Донецкой областной военно-гражданской администрации Людмила Романенко, есть множество сложностей, но цель создать «Прозрачный офис» есть.
– В октябре 2014 года департамент начал работать в городе Краматорске – на территории, подконтрольной Украине. Нам пришлось начинать всю работу заново. Ставим перед собой цель – создать «Прозрачный офис», работаем в этом направлении, уже есть проектно-сметная документация. В прошлом году мы были в Виннице, перенимали их опыт, а сейчас – в Харькове. Здесь более современные наработки, поэтому мы приехали, чтобы увидеть все своими глазами, увидеть ваш город. Центр нас очень заинтересовал, он очень красивый, удобны расположение и его работа. Приехали за новыми знаниями, – сказала Людмила Романенко.
После встречи в городском совете делегация посетила Региональный центр услуг и «Прозрачные офисы» Шевченковского и Киевского районов, где для них провели эскурсии и поделились всей необходимой информацией о создании и работе центров.
Напомним, что в центрах «Прозрачный офис» предоставляют более 200 административных услуг, а также 66 услуг социального характера и 17 пенсионного. Кроме того, в сентябре этого года в Харькове был открыт и успешно работает Региональный центр услуг, в котором предоставляется около 400 административных и социальных услуг. Услугами центра пользуются не только харьковчане и жители области, но и представители других городов Украины, сообщает пресс-служба горсовета
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