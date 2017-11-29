Юные харьковчане готовят подарки для раненых воинов 29 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Тысячи детей приняли участие в благотворительной акции «Желаем здоровья!», проводимой с целью поддержки раненых участников АТО, которые сейчас лечатся в военно-медицинских учреждениях.