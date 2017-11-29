Общество

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Юные харьковчане готовят подарки для раненых воинов

Юные харьковчане готовят подарки для раненых воинов
Тысячи детей приняли участие в благотворительной акции «Желаем здоровья!», проводимой с целью поддержки раненых участников АТО, которые сейчас лечатся в военно-медицинских учреждениях.
– Нашу идею помочь воинам поскорее выздороветь поддержали в Харьковской областной государственной администрации и предложили учащимся школ добровольно приготовить рисунки, поздравительные письма, различные обереги и прочее. Вместе решили, что сбором детских подарков и доставкой их в областной центр будут заниматься райвоенкоматы. На местах офицеры Вооруженных сил Украины смогут поощрить самых активных участников акции, – рассказал соорганизатор акции, военный комиссар Харьковского областного военкомата полковник Юрий Калгушкин.

По его словам, первыми к проведению мероприятия присоединились школьники Сахновщинского, Дергачевского, Купянского и Нововодолажского районов Харьковщины.

– В областном военкомате уже более 1000 детских рисунков, и еще примерно столько же нам привезут в ближайшие дни. И до 4 декабря – дня, когда мы передадим все собранное пациентам Харьковского госпиталя, у нас будет несколько тысяч подарков, – отмечает Юрий Калгушкин. – Поэтому часть этих посланий мы планируем направить в другие военно-медицинские учреждения в районе проведения АТО, чтобы накануне профессионального праздника поддержать армейцев.

Кстати, к проведению благотворительной акции в некоторых районах, кроме маленьких украинцев, подключились активисты общественных организаций и чиновники. Взрослые сосредоточились на улучшении бытовых условий пребывания в Харькове раненых бойцов. Поэтому уже приобрели микроволновые печи, электрочайники и другую бытовую технику, которую можно использовать в госпитальных палатах, сообщает пресс-служба ХОГА.

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