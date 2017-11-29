Происшествия

  • 50
    •  / 

Происшествие на Диканевке: наркотики не дошли до адресата

Происшествие на Диканевке: наркотики не дошли до адресата
В Диканевской исправительной колонии (№12) предупредили попытку доставки запрещенных предметов.
27 ноября благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Диканевская исправительная колония (№12)», совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Основянского ОП ГУНП Украины в Харьковской области, была предупреждена попытка доставки запрещенных предметов в охраняемую зону. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Так, на прилегающей территории учреждения, был задержан гражданин А. за попытку передачи на участок социальной реабилитации медицинского шприца с жидкостью темно-желтого цвета неизвестного происхождения, похожей на наркотическое вещество.

По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы, которые переданы в территориальный орган ГУ НП в Харьковской области для принятия решения согласно законодательству Украины.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей29 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6004 грн
100 USD 2687.18 грн
100 EUR 3194.52 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи