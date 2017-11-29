Происшествие на Диканевке: наркотики не дошли до адресата 29 ноября 2017 г. Каролина Борец 0 0

В Диканевской исправительной колонии (№12) предупредили попытку доставки запрещенных предметов.

27 ноября благодаря профессиональным и умелым действиям сотрудников государственного учреждения «Диканевская исправительная колония (№12)», совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Основянского ОП ГУНП Украины в Харьковской области, была предупреждена попытка доставки запрещенных предметов в охраняемую зону. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



Так, на прилегающей территории учреждения, был задержан гражданин А. за попытку передачи на участок социальной реабилитации медицинского шприца с жидкостью темно-желтого цвета неизвестного происхождения, похожей на наркотическое вещество.



По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы, которые переданы в территориальный орган ГУ НП в Харьковской области для принятия решения согласно законодательству Украины.