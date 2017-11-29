Геям посоветовали не держаться за руки во время поездки на ЧМ-2018 в Россию 29 ноября 2017 г. источник 0 0

Исполнительный директор FARE (Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе) Пиара Поуэр посоветовала геям-болельщикам, которые планируют посетить матчи чемпионата мира в России в 2018 году, не держаться за руки в российских городах.

"Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ. Такой же посыл для болельщиков темного цвета кожи и этнического меньшинства – езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны", – заявила Поуэр.



Британское и немецкое сообщества ЛГБТ из Англии и Германии уже уточняли у ФИФА, смогут ли они во время матчей держать в руках радужный флаг, но до сих пор не получили ответ, сообщает Isport.