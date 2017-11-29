Мир

  • 144
    •  / 

Геям посоветовали не держаться за руки во время поездки на ЧМ-2018 в Россию

Геям посоветовали не держаться за руки во время поездки на ЧМ-2018 в Россию
Исполнительный директор FARE (Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе) Пиара Поуэр посоветовала геям-болельщикам, которые планируют посетить матчи чемпионата мира в России в 2018 году, не держаться за руки в российских городах.
"Мы советуем геям быть осторожными в любом месте, потому что видим, что там не приветствуются сообщества ЛГБТ. Такой же посыл для болельщиков темного цвета кожи и этнического меньшинства – езжайте на чемпионат мира, но будьте осторожны", – заявила Поуэр.

Британское и немецкое сообщества ЛГБТ из Англии и Германии уже уточняли у ФИФА, смогут ли они во время матчей держать в руках радужный флаг, но до сих пор не получили ответ, сообщает Isport.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей29 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6311 грн
100 USD 2701.39 грн
100 EUR 3194.94 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи