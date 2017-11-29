Экономика

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НБУ составил график работы банков на праздники

НБУ составил график работы банков на праздники
Национальный банк Украины определил регламент работы банковской системы страны, а также электронных систем на новогодние праздники.
В частности:

- 27 и 28 декабря 2017 Система электронных платежей НБУ (СЭП) будет работать в режиме продленного на два часа банковского дня;

- 29 декабря 2017 в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк Украины и органов Государственной казначейской службы Украины. Национальный банк и органы Государственной казначейской службы Украины могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

Что касается праздничных дней в 2018 году, то:

- 1 и 8 января 2018 СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий Нацбанка, Система "Сертиф", Система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины НБУ, система по покупке и продаже кредитных ресурсов в национальной валюте на межбанковском кредитном рынке Украина "КредИнфо2", Автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" не работают;

- 2 января 2018 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться;

- 3-5 и 9 января 2018 СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.
С 29 декабря 2017 до 3 января 2018 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, установленный НБУ 28 декабря 2017.
В период с 30 декабря 2017 до 8 января 2018 включительно банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

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