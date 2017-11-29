Крым

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В Крыму туристам придется платить курортный сбор

В Крыму туристам придется платить курортный сбор
Так называемый Государственный совет Крыма на заседании приняла закон о введении с мая 2018 года курортного сбора в 10 рублей за сутки проживания.
В эксперименте, который решили проводить ежегодно с 1 мая по 30 сентября, согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

В свою очередь, люди, которые приезжают на оккупированном полуостров на лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), освобождаются от уплаты курортного сбора.

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Отмечается, что президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах: в оккупированном Крыму, в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года

Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по размещению отдыхающих. Плательщиками - совершеннолетние туристы, остановившиеся более чем на сутки в регионах.

Размер сбора не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в отеле 2018 года и 100 рублей - в другие годы проведения эксперимента.

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