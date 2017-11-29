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Трагедия на Сумской: две семьи вернули матери Елены Зайцевой компенсации

Трагедия на Сумской: две семьи вернули матери Елены Зайцевой компенсации
Семьи Берченко и Евтеевых вернули деньги матери Елены Зайцевой – водителя, которая совершила ДТП в Харькове, где погибли шесть и пострадали пять человек.
Как сообщила адвокат этих семей Екатерина Калюжная, ранее мать Зайцевой выплатила по 50 тысяч семьям на каждого погибшего и пострадавшего. Погибший Александр Евтеев и самая тяжелопострадавшая в аварии Оксана Берченко – были женаты. Также погибла младшая сестра Оксаны – Диана. Эти семьи сразу заявили, что никаких денег от стороны Елены Зайцевой не возьмут. И когда получили на свои счета деньги, обратились в банк с просьбой отправить переводы обратно отправителю.

"Семьи пострадавших в ДТП решили вернуть эту так называемую "помощь", потому что не понимают, зачем мать Зайцевой ее предоставила. Защитник подозреваемой Зайцевой попросил орган досудебного расследования приобщить чеки в подтверждение оказания помощи к материалам уголовного производства в качестве доказательства. В то же время, как чеки указывают на то, что указанная помощь является благотворительной. То есть семьи опасаются, что эти "деньги" могут быть использованы позднее в суде, как доказательства добровольного возмещения ущерба для смягчение наказания водителя", - сообщила адвокат Екатерина Калюжная.

В банке такой возврат оформить не смогли, поэтому мать сестер Берченко накануне лично приходила к матери Зайцевой. При этом мать водителя нашли именно в той квартире, которая семье уже не принадлежит. Согласно реестру недвижимости, на второй день после аварии обладателем стал Станислав Тышкевич - аналогичное фамилию носит бухгалтер на фирме Зайцевых. Некоторые СМИ сообщали, что квартиру якобы продали именно для выплаты компенсаций.

И уже сегодня сторона Зайцевой предоставила реквизиты для возврата средств, что сразу и сделали семьи пострадавших. Берченки вернули 100 тысяч, Евтеевы – 50. На имя матери Зайцевой – Ивановой Татьяны.

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Напомним, кровавая авария произошла 18 октября в Харькове. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была Елена Зайцева, врезался в Volkswagen, после чего протаранил толпу. Пятеро человек погибли на месте, еще шестерых доставили в больницу в тяжелом состоянии. 26 октября стало известно, что на больничной койке скончалась еще одна девушка, Диана Берченко, которой было всего 20 лет, - сестра Оксаны.

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