Эксперты назвали наименее посещаемую страну Европы 29 ноября 2017 г. источник 0 0

Наименее посещаемой страной Европы названа Самую светлую республику Сан-Марино. Она расположена в центре Италии, не имеет доступа к морю и занимает площадь около 60 квадратных километров.

Как сообщается на сайте Всемирной организации туризма при ООН, Европа привлекает больше всего туристов со всех уголков мира в отношении любого другого региона. Около 600 миллионов человек посещают ее ежегодно. При чем, путешественники постоянно ищут интересные места, что-то невероятное и невиданное ранее.



Так, известно, что Франция занимает первое место, как любимая страна для путешествия среди туристов со всех уголков мира. И это не случайно, ведь там есть немало невероятных природных достопримечательностей, а в дополнение хорошо сохранившиеся средневековые дворцы и замки.



Однако, обычно остается без внимания наименее посещаемая страна. В этом году ею стала республика Сан-Марино. И несмотря на малые размеры и малую посещаемость, стране есть чем удивить путешественников. Здесь сохранился ряд памятников, а история Сан-Марино начинается с IV века. Так, только в столице Светлой республики сохранилось несколько средневековых замков, которые отнесены к мировому наследию ЮНЕСКО. Один из них возвышается на крутом отроге скалы и имеет невероятно сказочный вид.



Из природных достопримечательностей страны – скала Монте-Титано – это самая высокая точка Апеннинского хребта в пределах страны. Горы имеют фантастический вид, а с вершин открываются панорамы не только Сан-Марино, но и Италии.



Страна располагается на севере Италии. До десяти дней ее можно посещать без получения визы. Эксперты сообщают, что цены в Сан-Марино несколько ниже относительно Италии, а кухня в целом такая же, как в этом регионе.