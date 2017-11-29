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Эксперты назвали наименее посещаемую страну Европы

Эксперты назвали наименее посещаемую страну Европы
Наименее посещаемой страной Европы названа Самую светлую республику Сан-Марино. Она расположена в центре Италии, не имеет доступа к морю и занимает площадь около 60 квадратных километров.
Как сообщается на сайте Всемирной организации туризма при ООН, Европа привлекает больше всего туристов со всех уголков мира в отношении любого другого региона. Около 600 миллионов человек посещают ее ежегодно. При чем, путешественники постоянно ищут интересные места, что-то невероятное и невиданное ранее.

Так, известно, что Франция занимает первое место, как любимая страна для путешествия среди туристов со всех уголков мира. И это не случайно, ведь там есть немало невероятных природных достопримечательностей, а в дополнение хорошо сохранившиеся средневековые дворцы и замки.

Однако, обычно остается без внимания наименее посещаемая страна. В этом году ею стала республика Сан-Марино. И несмотря на малые размеры и малую посещаемость, стране есть чем удивить путешественников. Здесь сохранился ряд памятников, а история Сан-Марино начинается с IV века. Так, только в столице Светлой республики сохранилось несколько средневековых замков, которые отнесены к мировому наследию ЮНЕСКО. Один из них возвышается на крутом отроге скалы и имеет невероятно сказочный вид.

Из природных достопримечательностей страны – скала Монте-Титано – это самая высокая точка Апеннинского хребта в пределах страны. Горы имеют фантастический вид, а с вершин открываются панорамы не только Сан-Марино, но и Италии.

Страна располагается на севере Италии. До десяти дней ее можно посещать без получения визы. Эксперты сообщают, что цены в Сан-Марино несколько ниже относительно Италии, а кухня в целом такая же, как в этом регионе.

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