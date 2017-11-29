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Сегодня в «Касается каждого» – вся правда о состоянии здоровья Евгении Власовой

Сегодня в «Касается каждого» – вся правда о состоянии здоровья Евгении Власовой
В среду, 29 ноября, в 18:00 на телеканале «Интер» смотрите выпуск «Касается каждого», посвященный известной певице Евгении Власовой.
Вторую неделю звезда украинской эстрады борется за жизнь в реанимации. Восемь лет назад она уже перенесла тяжелую операцию, прошла курс химиотерапии и победила страшную болезнь.

После известия о том, что Женя снова попала в больницу, некоторые издания начали распространять информацию о том, что ее больше нет. Почему столько времени семья хранила молчание, а Евгения не отвечала на звонки даже самых близких людей?

Сегодня мама певицы впервые откровенно расскажет о болезни дочери и о прогнозах врачей.

«Моя дочь – очень сильная девочка, – говорит мама Евгении, Галина Поплавская. – Но я прошу вас помолиться за нее сейчас, помочь нам, чтобы она поскорее выздоровела».

В студии программы «Касается каждого» звезды шоу-бизнеса и друзья певицы расскажут ранее неизвестные факты из жизни Евгении Власовой.

Смотрите выпуск «Касается каждого» – «Ветер надежды Евгении Власовой» – в среду, 29 ноября, в 18:00 на телеканале «Интер».

 

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