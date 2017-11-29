Госкино запретило сериал «Сваты» 29 ноября 2017 г. источник 0 0

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.



Накануне Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности государства, российского актера Федора Добронравова, звезду сериала «Сваты».



По словам заместителя председателя Госкино Сергея Неретина, после такого решения прокатное удостоверение сериалу «Сваты» в Украине должно быть аннулировано.



Напомним, ранее Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда сроком на три года Добронравову.



Впоследствии украинский шоумен, актер, звезда и руководитель «95 Квартала» Владимир Зеленский записал эмоциональное видеообращение относительно возможного запрета сериала «Сваты» в Украине.