Политика

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Госкино запретило сериал «Сваты»

Госкино запретило сериал «Сваты»
Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

Накануне Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности государства, российского актера Федора Добронравова, звезду сериала «Сваты».

По словам заместителя председателя Госкино Сергея Неретина, после такого решения прокатное удостоверение сериалу «Сваты» в Украине должно быть аннулировано.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда сроком на три года Добронравову.

Впоследствии украинский шоумен, актер, звезда и руководитель «95 Квартала» Владимир Зеленский записал эмоциональное видеообращение относительно возможного запрета сериала «Сваты» в Украине.

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