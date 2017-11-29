Госкино запретило сериал «Сваты»
29 ноября 2017 г.
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Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.
Накануне Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности государства, российского актера Федора Добронравова, звезду сериала «Сваты».
По словам заместителя председателя Госкино Сергея Неретина, после такого решения прокатное удостоверение сериалу «Сваты» в Украине должно быть аннулировано.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда сроком на три года Добронравову.
Впоследствии украинский шоумен, актер, звезда и руководитель «95 Квартала» Владимир Зеленский записал эмоциональное видеообращение относительно возможного запрета сериала «Сваты» в Украине.