Здоровье

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В Харьковской области появится центр для реабилитологов

В Харьковской области появится центр для реабилитологов
В Харькове побывали эксперты Израильского медицинского центра им. Хаима Шибы. 28 ноября они посетили Харьковский НИИ протезирования.
– Мы благодарны за помощь, которую оказывают Харьковщине международные партнеры, – сказала глава ХОГА Юлия Светличная после встречи с израильтянами. – Харьковские врачи, которые спасают наших воинов, сталкиваются с большим количеством нестандартных ситуаций. И нам не всегда хватает практики и средств. К решению этих вопросов мы привлекаем международные представительства. У института протезирования уже есть положительные результаты сотрудничества с японскими коллегами, с НАТО. Израильская медицина – одна из наиболее развитых в мире. И я уверена, что опыт израильских коллег будет полезен нашим специалистам, которые тоже имеют уникальные знания и опыт.

По словам Юлии Светличной, нынешняя встреча – только начало украинско-израильского сотрудничества. В планах – создание постоянно действующего учебно-практического центра.

– Сейчас мы в диалоге по этому вопросу. Будем делать все, чтобы как можно быстрее организовать процесс, – подчеркнула руководитель области. – В центре будут готовить специалистов и лечить больных, контролировать особо тяжелые случаи реабилитации воинов АТО. Мы должны делать все, чтобы возвращать наших ребят к нормальной жизни. Программа рассчитана в первую очередь на военных, но наработанные методики смогут применяться и к другим пациентам».

После визита в Харьковскую область делегация центра «Шиба» встретится с коллегами в Днепре, Полтаве, Киеве и Переяслав-Хмельницком.

– Мы начинаем визит в Украину именно с Харьковской области потому, что уже есть определенные совместные наработки с институтом протезирования, а также тесно сотрудничаем с руководством области, – отметила первый секретарь Посольства Израиля в Украине Реут Шапир Бен-Нафтали.

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