В Google Play обнаружен вирус, который ворует банковские пароли 29 ноября 2017 г. источник 0 0

Компания ESET предупреждает о новой кампании по распространению мобильного банковского трояна BankBot в Google Play.

В октябре и ноябре 2017 года в ESET обнаружили новые способы распространения мобильного банкера BankBot, говорится на сайте компании.



Злоумышленники разместили в Google Play приложения, предназначенные для скрытой загрузки трояна на устройства пользователей. На первом этапе кампании в Google Play появились приложения-фонарики Tornado FlashLight, Lamp For DarkNess и Sea FlashLight с вредоносными функциями.



На втором этапе – приложения для игры в пасьянс и софт для очистки памяти устройства.



После первого запуска загрузчик сверяет установленные на устройстве программы с закодированным списком из 160 банковских мобильных приложений. Обнаружив одно или несколько совпадений, он запрашивает права администратора устройства. Далее, через два часа после активации прав, стартует загрузка мобильного трояна BankBot – его установочный пакет замаскирован под обновление Google Play. Все обнаруженные загрузчики скачивают одну и ту же версию BankBot с hxxp://138.201.166.31/kjsdf.tmp.



Загрузка возможна только в том случае, если на устройстве пользователя разрешена установка приложений из неизвестных источников. Если эта опция не включена, на экране появится сообщение об ошибке и атака не сможет быть продолжена.



После установки BankBot действует типичным для мобильных банкеров образом. Когда пользователь открывает целевое банковское приложение, троян подгружает поддельную форму ввода логина и пароля. Введенные данные будут отправлены злоумышленникам и использованы для несанкционированного доступа к банковскому счету жертвы.