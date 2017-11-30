Харьков

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Приехали: украинским патрульным нечем фиксировать скорость

фото: Илья Пшеничный

Приехали: украинским патрульным нечем фиксировать скорость
Приехали: украинским патрульным нечем фиксировать скорость С нового года скорость передвижения автомобилистов в населенных пунктах сокращается с 60 км/час до 50 км/час – Кабмин внес соответствующие изменения в Правила дорожного движения. Однако у харьковских патрульных способа уличить нарушителя пока нет.
Изменения в Правила дорожного движения и увеличение штрафов были инициированы МВД после трагедии 18 октября на ул. Сумской в Харькове. Новация начнет действовать с 1 января 2018 года. К этому времени соответствующие службы должны изменить ограничительные знаки на дорогах, а водители – привыкнуть к новым лимитам.

— Считаю, что это правильно, — говорит автолюбитель Михаил. — В Европе, например, максимальная скорость в населенных пунктах – не больше 50 км/час. А в некоторых районах, например около школ, других детских учреждений, в центре города, – не больше 30 км/час. К тому же, как утверждают эксперты, при ДТП на скорости 50 км/ч шансы выжить у пешехода гораздо выше, чем при скорости 60 км/час.

— Как будут предъявлять наказание за нарушение? — спрашивает водитель маршрутки Сергей. – Как нарушения фиксироваться будут? Пока нет на дорогах фото- и видеофиксации – доказать, что ты превысил скорость, невозможно. А соответствующие приборы, насколько я слышал, собираются устанавливать только в следующем году. Понятно, что с 1 января эта норма вряд ли начнет работать.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, водителей действительно не могут остановить в пределах города за превышение скоростного режима, поскольку полицейские не имеют разрешенных устройств, которые фиксируют скорость. А посему скоростной режим патрульные пока никак не контролируют.

— Сертифицированных приборов нет. А согласно Кодексу Украины «Об административных правонарушениях», главное условие – чтобы привлечь водителя к ответственности за нарушение — фиксация правонарушения в автоматическом режиме. То есть должны быть приборы измерения скорости, — говорит пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Куранова.

ГАИ для фиксации превышения скорости пользовались радарами «Визирь». Куда они делись?

— По всей видимости, не прошли сертификацию, — говорит Карина Курбанова. – У патрульной полиции приборов для измерения скорости нет. Обещают. Но я надеюсь, что раз уже министерство заявило о том, что скоростной режим должен контролироваться, – должны что-то предпринять. Если постановление Кабмина вступает в силу с 1 января, то, наверное, и приборы должны появиться. Но пока официально до нас не донесли информацию.

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