Газовщикам не хватает денег на поверку счетчиков

Как сообщила «Вечернему Харькову»
руководитель пресс-службы ПАО «Харьковгаз» Ольга Клименко, прибор учета газа нужно поверять каждые 5-8 лет — срок поверки указывается в паспорте на прибор завода-изготовителя.
— Прошло, допустим, пять лет – счетчик подлежит поверке. Приходят наши работники, снимают счетчик, отвозят в лабораторию, там его поверяют, привозят обратно и ставят на место. Все это обходится потребителю бесплатно, — говорит Ольга Клименко.
Однако если быть точным, вовсе не бесплатно – потребитель все равно оплачивает эти расходы, поскольку они заложены в тариф.
— При снятии счетчика газа на плановую поверку жители области не платят деньги за работы. Средства должны быть предусмотрены в тарифе на распределение газа, — продолжает Ольга Клименко. — Однако реальная потребность в количестве поверок не соответствует расходам в тарифе. В следующем году нам нужно поверить 50 тысяч прибров учета газа, а на заложенную в тариф сумму мы сможем поверить только 40% счетчиков — не хватает около десяти миллионов гривен.
Что же в этом случае делать потребителям, которые не попали в счастливые 40% — по второму разу оплачивать поверку счетчика?
— Ни в коем случае, — протестует эксперт в сфере ЖКХ Евгений Лисичкин. — Если составляющая на поверку счетчиков заложена в тариф, который, собственно, просчитывают сами газовщики, – это их проблема, почему они не предусмотрели сумму, которая покроет все расходы. Формально они должны были заложить расходы так, чтобы им хватило на 100% на оплату труда, на 100% — на налоги, на 100% — на электроэнергию, на 100% — на поверку счетчиков и т. д. – тогда тариф получается безубыточным. Это также ответственность НКРЭКУ, которая утверждает тарифы, но никак не потребителя.
В свою очередь, Ольга Клименко поясняет: ПАО «Харьковгаз» рассчитывает тариф и закладывает в него сумму на поверку счетчиков, но далеко не факт, что в НКРЭКУ утверждают именно ту сумму, которая была заложена.
— Мы делаем расчеты, подаем в Нацкомиссию, а сколько выделять денег – принимают решение наверху, — говорит пресс-секретарь ПАО «Харьковгаз». — За последние три года расходы на поверку счетчиков, утвержденные регулятором в тарифе, увеличились на 8%. Однако уровень инфляции составил до 143%. Действующий тариф, утвержденный регулятором, позволяет предоставить эту услугу только 40% клиентов компании.
— Если предоставлены расчеты планово-экономического отдела, что в следующем году нужно поверить 50 тысяч счетчиков, а НКРЭКУ эту сумму режет – тогда это уже вопрос к Нацкомиссии: на каком основании сумма была сокращена? – говорит Евгений Лисичкин. – Газовой компании нужно предъявить потребителям полный расчет, из которого видно, что заложенная сумма соответствует 100% поверки счетчиков на следующий год, а НКРЭКУ эту сумму урезало.
Что теперь делать потребителям, в «Харьковгазе» не знают.
— Мы же не можем только 40% людей оказать услуги бесплатно. А как быть с остальными? Ведь все потребители одинаковы, у них одинаковый договор, одинаковые права по договору — мы не можем брать с них деньги. А по закону неповеренный счетчик не может использоваться. Вот и получается двоякая ситуация: с одной стороны, денег в тариф недозаложили, а с другой – неповеренный счетчик не может использоваться. Поэтому мы и пытаемся донести до НКРЭКУ проблему: что делать в такой ситуации и нам, и потребителям? — говорит Ольга Клименко.
Если ситуация не разрешится и с потребителей начнут требовать плату за поверку прибора учета газа – нужно отстаивать свои права в суде, рекомендует Евгений Лисичкин.
– Другое дело, что далеко не все воспользуются такой возможностью, потому что это определенные расходы и на судебный сбор, и на адвоката. Если человек юридически не подготовлен, не разбирается в нормативно-правовых актах – это тоже дополнительные расходы, — считает эксперт.
Между тем у жителей города проблем с поверкой счетчиков в следующем году возникнуть не должно. Как сообщила руководитель пресс-службы ПАО «Харьковгоргаз» Виктория Кошелева, на 2018 год предприятие заложило средства на эти цели в достаточном размере.
— Согласно Кодексу газораспределительных систем, предусмотрена поверка счетчиков за счет средств оператора. А единственный источник существования для нас – тариф, то есть эти средства закладываются в тариф. На 2018 год «Харьковгоргазом» в тариф заложены средства на поверку счетчиков в достаточном объеме, — говорит она.
Однако существует проблема с приобретением обменного фонда.
— На время почерки счетчика потребителю ставится наш прибор учета газа, а потом снимается. Так вот на это средств не хватает, — поясняет Виктория Кошелева. — Существует также проблема с закупкой счетчиков, ремонт которых нецелесообразен.
Кстати, по словам Евгения Лисичкина, составляющую на поверку счетчиков КП «ХТС» и КП «Харьковводоканал» из тарифа уже убрали.
— Я считаю, что это правильно, — говорит Евгений Лисичкин. – Если эта составляющая заложена в тариф — получается, что потребители газа, у которых нет прибора учета, оплачивают поверку счетчика, грубо говоря, своим соседям. С какой стати? Это тоже нарушение прав потребителей.