Кто будет ремонтировать харьковские дороги

Все дороги находятся в государственной собственности, разъяснил «Вечернему Харькову»
директор Департамента капитального строительства Харьковской облгосадминистрации Сергей Жуков. Но если раньше они были на балансе «Укравтодора», то с 1 января 2018 года дороги местного значения в связи с децентрализацией переходят на баланс облгосадминистрации.
— А это значит, что они будут находится у нас в департаменте на балансе и мы будем заниматься их обслуживанием — эксплуатацией, текущим ремонтом, реконструкцией, проектированием и так далее, — уточнил чиновник.
На эти цели из государственного бюджета предусмотрена субвенция в областной бюджет в размере 721 миллиона 613 тысяч гривен. Деньги, по словам Сергея Жукова, будут поступать в Харьковскую область, и уже через Департамент капитального строительства ХОГА будет осуществляться обслуживание дорог местного значения.
— Закон предусматривает: передать дороги бесплатно в существующем состоянии согласно перечню, который прилагается. То есть в каком состоянии они есть – в таком состоянии мы их и будем принимать. Состояние дорог, а также дорожные знаки, дорожные сооружения – те же остановочные павильоны, — все это будет описано в акте приема-передачи, — рассказывает Сергей Жуков. – Будет создана комиссия по приему-передаче дорог — как раз сейчас мы инициируем ее создание. Вот она и будет определять, в каком состоянии дороги, а также, возможно, подавать какие-то замечания, предложения. А потом будем проводить тендеры, нанимать подрядчиков – эксплуатировать и ремонтировать дороги.
Безусловно, предусмотренной на Харьковскую область государственной субвенции, не хватит, говорит директор департамента.
— На баланс департамента перейдет 7 тысяч 328 километров дорог местного значения. Это самая большая дорожная сеть в Украине. Если средний ремонт одного километра дороги, по данным Службы автомобильных дорог, обходится в 6,5 миллиона гривен, то можете подсчитать, на сколько километров хватит государственной субвенции в размере 721 миллиона 613 тысяч гривен. Причем эта сумма будет разбита не только на капитальный, средний или мелкий ремонт. Как минимум 40% уйдет на эксплуатацию дорог — а это соль, песок, расчистка ото льда и снега, а также ямочный ремонт. Поэтому какие дороги на какую сумму будут отремонтированы – мы пока не знаем. Сначала их примем…
Но то, что государством будут выделяться деньги на местные дороги, по словам Сергея Жукова, — уже хорошо, поскольку раньше это происходило по остаточному принципу.
— Сначала главные дороги – национальные, а потом уже что останется — дороги местного значения, — поясняет Сергей Жуков. – Поэтому даже такая сумма для местных дорог — значительна. Тем более что это не все деньги – возможно, еще поступят средства от таможенного эксперимента, возможно, будут какие-то рентные поступления… Источники финансирования дорожного хозяйства будут аккумулироваться в Государственном дорожном фонде, который формируется в составе специального фонда госбюджета. А мы должны создать областной дорожный фонд, из которого будем финансировать ремонт дорог.
Службу автомобильных дорог никто упразднять не собирается.
— Она будет существовать, но в сфере ее ответственности останутся только национальные дороги, — уточнил Сергей Жуков.