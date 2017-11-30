Музей Макаренко может стать интересным туристическим объектом 30 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Харьковские культурологи намерены превратить музей имени Макаренко, который находится в Подворках Харьковского района, в «современный музей с харизмой», привлекательный для туристов.

В минувший вторник, 28 ноября, в музее имени Макаренко презентовали проект «Креативный музейный арт-простор, или Современный музей с харизмой».



— Мы развиваем проект в области креативной индустрии, — рассказывает кандидат исторических наук, заведующая кафедрой музееведения и памятниковедения Харьковской государственной академии культуры Елена Жукова. — Нас интересует, может ли современный музей быть туристически привлекательным объектом. Может ли он быть прибыльным, активом, который способен развивать те или другие территории. И вообще, что такое история и способна ли она капитализироваться через те или иные формы музейной работы? Когда мы поставили перед собой такие вопросы, сформировался проект, который мы назвали «Креативный музейный арт-простор, или Музей с харизмой».



Для реализации проекта выбрали музей имени Макаренко, который находится в Подворках Харьковского района. Почему выбор пал именно на этот объект с достаточно спорной тематикой для современного общества?



— Это прекрасный музей. Его мало кто знает, он не отмечен на туристической карте. Когда люди слышат об этом музее, почему-то думают, что он находится на территории колонии, отсюда и появляются определенные стереотипы. Хотя на самом деле он расположен рядом, — рассказывает Елена Жукова. — Это один из наиболее креативных музеев на территории Харькова и области. Когда попадаешь туда, уже не обращаешь внимания на тематику, хотя, согласна, она довольно спорна в современном обществе. Кто такой Макаренко – все знают. Но когда мы попадаем внутрь, рассматриваем экспозиции, интерьеры — это действительно поражает. Потому что при создании интерьеров был использован авторский подход, то есть тот креатив, о котором мы с вами говорим. Поэтому музей Макаренко действительно превращается в заведение с харизмой, становится очень ярким туристическим объектом на карте Харьковщины. И презентацией нашего проекта именно в этом музее мы хотим привлечь внимание еще к одному яркому туристическому объекту, который на сегодняшний день таким не является.



Программа мероприятия включала не только презентацию музея как туристического объекта, но и интересные доклады на тему: «Место музея в современной культурной индустрии», дискуссии, экскурсии по экспозиции мемориального музея. Кроме того, в музее есть специальная смотровая площадка. Если подняться на нее – вся западная часть Харькова будет как на ладони. Нашлось место и лайфхакам для музейных сотрудников о внедрении собственного музейного проекта. Одним словом, мероприятие выглядело не как стандартная конференция, а как своеобразный арт-практикум.



— Были практические советы, как превратить музей в креативный, современный, востребованный обществом проект, который может приносить прибыль. Помимо дискуссий, состоялся конкурс на самый креативный доклад. Он был призван простимулировать наших участников быть интересными. Победитель получил сертификат на тур выходного дня в этноэкоагроусадьбу «Лялина світлиця», — рассказала модератор проекта Валерия Ситоленко.



— Помимо докладов был кофе с вареньем – тыквенным, абрикосовым и малиновым. Это показывает разные виды этнотрадиции в приготовления варенья, — поделилась магистр музееведения и памятниковедения ХГАК Оксана Игнатенко. — Кроме того, я презентовала свою арт-студию для школьников, где мы занимались творчеством. Изготавливали кукол из ткани, а также мастерили поделки из дерева, глины, теста, то есть возрождали украинские традиции, обычаи.



Авторы проекта надеются, что подобные мероприятия станут традицией, которая будет продолжаться.