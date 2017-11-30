Здоровье

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Когда начнет работать страховая система

Когда начнет работать страховая система
Скажите, пожалуйста, предполагает ли медицинская реформа страховую медицину и как это будет работать в нашей стране?
Любовь Яковлевна
Как разъяснили в Министерстве здравоохранения Украины, фактически с 2018 года в Украине начинает работать национальная солидарная страховая система, которая будет покрывать лечение каждого украинца.

Любая страховая система состоит из трех частей: сбора средств с населения, аккумулирование их в пул рисков и адресные выплаты за оказанные пациентам услуги. Медицинская реформа, принятая парламентом, будет работать так же. Взносы собираются в бюджет через систему общего налогообложения (НДС, который платят все с любой покупки), аккумулируются на казначейских счетах. Национальная служба здоровья Украины оплачивает медицинские услуги и лекарства, которые входят в национальную программу медицинских гарантий.

Это классическая солидарная система: неважно, сколько вы тратите и платите ли налоги с потребления, вы все равно получите медицинскую помощь.

Все услуги, анализы, исследования, лекарства, которые предоставляются по государственной программе медицинских гарантий, будут для пациентов на 100% бесплатными.
Каждый украинец будет знать, что именно оплачивает государство, и сможет сам выбирать медучреждение, где получит эти услуги.

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