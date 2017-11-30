Новый закон поможет снизить давление на бизнес 30 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Слышал по радио, что Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает какие-то новации при обыске. Хотелось бы узнать об этом подробнее.

Михаил

Действительно, 16 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования» (№7275), но касается он не обычных украинцев, а предотвращает давление правоохранительных органов на бизнес.



По информации пресс-службы ХОГА, документ предусматривает следующие важные шаги:

— обязательная звуко- и видеофиксация во время рассмотрения вопросов следственным судьей. Доказательства, полученные при исполнении постановления об обыске, вынесенного без технической фиксации, признаются недопустимыми. Это решение делает невозможным использование судов для давления на бизнес;

— во время обысков предприниматели получат гарантированную защиту адвоката. Будут признаваться недопустимыми доказательства, полученные во время обыска, на который не был допущен защитник. Это предотвратит возможные фальсификации и нарушения со стороны правоохранителей;

— запрет на изъятие оригиналов документов и серверов. Будет запрещено изъятие оригиналов финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники, серверов, мобильных телефонов. Таким образом, деятельность предприятий, против которых проводят следственные действия, не будет парализована, и эти действия не станут инструментом давления на бизнес;

— запрет безосновательно открывать одни и те же дела. Запрещается повторно открывать закрытые уголовные производства. Если следствием не найдено нарушений и обвинения сняты, никто не сможет повторно их выносить и этим постоянно давить на предпринимателя, который доказал свою добропорядочность;

— усиливается защита прав граждан. Заявитель имеет право получить подтверждение регистрации уголовного дела (извлечение из ЕРГР);

— разумные сроки проведения уголовного производства. Лицам, чьи права ограничиваются, предоставляются права обжаловать бездействие следователя и вносить ходатайство о применении разумных сроков производства. Это защитит бизнес от намеренного затягивания рассмотрения дела.



Законопроект входит в пакет законодательных актов, принятие которых будет способствовать оживлению деловой активности в Украине и развитию предпринимательства, что позволит достичь показателей роста экономики на уровне 5-7%, считают законодатели. Накануне голосования правительственные инициативы поддержали представители деловых кругов Украины. Бизнес-ассоциации признали законопроект актуальным и способным стать эффективным инструментом улучшения условий ведения бизнеса в Украине и работы с инвесторами.