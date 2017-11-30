Чем харьковчане спасаются от гриппа

В Харькове грипп еще не лютует, но горожане уже вовсю занялись профилактикой традиционного для холодной поры года заболевания. Чем народ защищается от инфекции, узнавал «Вечерний Харьков».
Одной ногой пишу – другой зачеркиваю
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Харькове на сегодняшний не превышает эпидпорога, а горожане уже разметают в аптеках противовирусные препараты, иммуномодуляторы и витамины.
— Спрос на эти лекарственные средства значительно вырос – аскорбинка, амизон, интерферон разлетаются на ура, — рассказывает фармацевт одной из харьковских аптек Елена Краснова. – Кроме того, берут мази, которые наносятся на слизистую носа, дабы не допустить проникновения вирусов и бактерий, например оксолиновую. Нередко интересуются гомеопатическими препаратами, спрашивают различные витаминные чаи…
Между тем в Минздраве, информируя население о мерах профилактики ОРВИ и гриппа, предостерегают от покупки в аптеках так называемых фуфломицинов – лекарственных препаратов, эффективность которых не доказана. Кстати, в перечень сомнительных как раз и попало большинство противовирусных лекарств, иммуномоделяторов, гомеопатических препаратов, витаминов отечественного производства.
«В аптеках продается огромное количество так называемых фуфломицинов – препаратов, которых нет в других странах, ибо их эффективность не доказана. Такие препараты вообще не должны ни выпускаться, ни рекомендоваться врачом. Польза их употребления для пациента нулевая, они абсолютно неэффективны для профилактики, лечения или облегчения симптомов заболевания , — говорится в сообщении Минздрава. – МОЗ призывает не верить красивой рекламе или непрофессиональным советам во время выбора лекарственных средств и не тратить деньги на препараты, эффективность которых не доказана. Подходите взвешенно к выбору препаратов; ищите правдивую информацию о методах и средствах лечения заболеваний, пользуйтесь международными практиками, которые базируются на методах доказательной медицины».
Особенно МОЗ не рекомендует пичкать такими препаратами детей для лечения и профилактики гриппа и ОРЗ.
— Эффективность витаминов, антигистаминных и растительных препаратов не доказана качественно проведенными научными исследованиями, сиропы от кашля вообще могут быть вредны для детей до четырех лет, — предупреждают чиновники от медицины.
Такое заявление МОЗ поставило начальника Гослекслужбы Украины в Харьковской области Олега Терещенко, мягко говоря, в тупик.
— Зачем же тогда Минздрав зарегистрировал эти препараты как лекарственные средства? – недоумевает он. — А регистрация дает разрешение на применение этих лекарственных препаратов на территории Украины. У нас в аптеках могут продаваться только зарегистрированные, то есть разрешенные к применению препараты. Когда регистрируется препарат, он проходит доклинические, клинические испытания, испытания на добровольцах, доказывается его терапевтическое действие, выявляются аллергические реакции, которые он может вызвать и т. д. Если Минздрав выдал регистрационное свидетельство на противовирусный препарат и есть инструкция для потребителя, где написано, какими действиями он обладает, то как может Минздрав утверждать, что он не обладает этим действием? Просто нонсенс какой-то!
Прививаться еще не поздно
В Минздраве считают, что лучшим средством профилактики гриппа является вакцинация. Говорят, что сделать прививку еще не поздно.
— Оптимальный срок введения вакцины – начало осени. Но вместе с тем прививки можно делать и в более поздний срок – на протяжении всего сезона гриппа. Вопреки распространенному мифу, вакцинация не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу. Иммунитет после введения вакцины формируется через 7-14 дней, — говорят чиновники.
Между тем в аптеках города отмечают, что ажиотажного спроса на вакцину от гриппа не заметно.
— У нас в наличии «Ваксигрипп», стоит порядка 200 гривен, — сообщила провизор одной из харьковских аптек. – Это французская вакцина. Считается, что очень хорошего качества. Однако харьковчане берут не активно. Приходят, интересуются, не поздно ли сделать прививку, могут ли быть негативные последствия. Однако покупают мало.
«Дешевле вакцины, а удовольствия – больше»
Чем же спасаются горожане от надвигающегося гриппа?
— Я вообще вакцинации не доверяю. У ребенка нет ни одной прививки, — поделилась харьковчанка Наталья. – Так что и от гриппа прививаться мы однозначно не будем. Применяем испытанные бабушкины методы – чай с лимоном, малиной, калиной. То есть как можно больше натурального витамина С – лук, чеснок. Стараемся гулять на свежем воздухе как можно дольше в любую погоду.
— Я в принципе не против прививок, — признается пенсионерка Надежда Сергеевна. –Но вакцинация от гриппа как-то все-таки дороговато обходится – так что на такую профилактику решила не раскошеливаться. Спасаюсь народным средством. Порезала лимон, добавила мед и грецкие орехи. Вот этот эликсир ем по чайной ложечке два раза в день.
— Какая прививка, о чем вы говорите! – машет руками харьковчанин Анатолий. – Лет пять назад я уже клюнул на эту удочку – привился против гриппа. В результате получил осложнение – энцефалопатию. Три месяца провел на больничном – гоняли от одного врача к другому, каждый назначал свое лечение. Когда же поставили диагноз и увидели связь с прививкой – я уже был на скелета похож. Сил не было даже до туалета добраться. Хотя вакцинировали всю семью, а негативный результат получил только я. Народным средствам я тоже особо не доверяю – запасся противовирусными препаратами и пью витамины.
— Самое лучшее средство – квашеная капуста с клюквой, — авторитетно заявляет баба Нина, торгующая на рынке соленьями. – Вы попробуйте только, какая вкуснота – сочная, хрустящая, кисло-сладкая. Каждый день с картошечкой – никакой грипп не страшен.
Правда, и просит за свое профилактическое средство баба Нина недешево – 45 гривен за килограмм.
— Дешевле же, чем вакцина, — смеется она. — Да и удовольствия гораздо больше...
Между тем заведующий кафедрой клинической иммунологии и микробиологии Харьковской медакадемии последипломного образования и заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии НАМНУ им. Мечникова Андрей Волянский настоятельно рекомендует вакцинироваться против гриппа.
— В первую очередь вакцинация рекомендована людям, которые находятся в группах риска, говорит он. – Например, в группу эпидемического риска попадают те, кто общается с детьми, – учителя, преподаватели, воспитатели. Есть группы медицинского риска – это люди, страдающие хроническими заболеваниями, беременные или планирующие беременность на время сезона гриппа. Безусловно, желательна вакцинация пожилым и детям. Но и для взрослых здоровых, трудоспособных людей вакцинация тоже рекомендована. Потому что грипп – это не просто ОРВИ, это тяжелое вирусное заболевание, которое на две недели выбивает человека из колеи и часто осложняется пневмонией.