Чем харьковчане спасаются от гриппа 30 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

В Харькове грипп еще не лютует, но горожане уже вовсю занялись профилактикой традиционного для холодной поры года заболевания. Чем народ защищается от инфекции, узнавал «Вечерний Харьков».