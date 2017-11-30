Всю итальянскую оперу споет одна актриса 30 ноября 2017 г. Мирослава Лебедь 0 0

Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Н. В. Лысенко готовит необычную премьеру: концертное исполнение шедевра эпохи итальянского bel canto – оперы «Норма» Винченцо Беллини.

Такого харьковская сцена еще не видела. Концертное исполнение, предваряющее постановку оперы на сцене (которое не предполагает использование декораций, театральных костюмов и специального грима), сейчас очень распространено в мировой театральной практике, сообщает пресс-служба ХНАТОБа. Это позволяет сосредоточить внимание публики на мастерстве певцов и музыкантов.



Еще при жизни Винченцо Беллини называли творцом итальянских мелодий: именно в его творчестве достиг своего расцвета восхитительный стиль bel canto. В. Беллини является автором одиннадцати опер, многие из которых до сих пор очень популярны. Но именно опера «Норма» считается одним из совершеннейших шедевров музыкального творчества, рассказывают в театре. Даже сам композитор говорил, что это единственная его опера, которую необходимо будет спасти в случае крушения корабля с партитурами. Композитор был совершенно покорен драматическим сюжетом трагедии француза Луи Сомэ и очень кропотливо работал над своим произведением. Одну только знаменитую каватину Casta diva – молитву при лунном сиянии - Беллини полностью переписывал восемь раз, пока не убедился в ее совершенстве.



Действие оперы разворачивается на фоне противостояния галлов и римлян в 50-м году до н.э. Верховная жрица галлов Норма нарушила обет безбрачия и верности своему народу, тайно став женой римского консула Поллиона и родив ему двоих детей. Поллион же бросил ее и влюбился в юную жрицу Адальжизу. Главную героиню терзают ревность, желание отомстить неверному и любовь к детям, чувство вины за нарушенную клятву перед народом и богами. Неоднозначны также и остальные герои: Адальжиза не может простить возлюбленному предательства верховной жрицы, и даже изменник Поллион оказывается способным на самопожертвование.



В наше время «Норма» ставится специально для выдающихся сопрано, поскольку партия главной героини считается одной из самых сложных в мировом оперном репертуаре – не только за счет виртуозной вокальной партии, но и из-за ее высокого эмоционального накала.



В харьковском театре оперы и балета исполнители на главные партии есть. Но премьеру украсит одна из самых востребованных певиц мира – украинка Людмила Монастырская. Участвует в подготовке спектакля знаменитый американо-украинский дирижер Хобарт Эрл, сотрудничество с которым стало доброй традицией театра и всегда приносит прекрасные результаты.



Премьера состоится 7 декабря.