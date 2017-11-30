Полиция напоминает о кнопках экстренного вызова

В Харьковской области функционируют 869 кнопок экстренного вызова полиции, 610 из них расположены в Харькове.

Где кнопка





— ул. Красина, 5, школа актерского мастерства;



— ул. Сумская, 44/2, кафе «Гостиная»;



— ул. Сумская, 48, магазин «Дом Злата»;



— ул. Петровского, 7, кафе «One 2 One»;



— ул. Блюхера, 18а, кафе «Березка»;



— ул. Сумская, 17, ателье «Пушок»;



— ул. Сумская, 71, магазин «Продукты»;



— ул. Вальтера, 7в, кафе «Алиса»;



— ул. Сумская, 59, салон меха;



— ул. Сумская, 77/79, магазин «Безопасность»;



— ул. Сумская, 81, кинотеатр «Парк»;



— ул. Пушкинская, 41, аптека № ул. Пушкинская, 50/152, магазин Moda ул. Пушкинская, 67, магазин «Аквагалерея»;



— ул. Пушкинская, 72, магазин «Обувь и аксессуары»;



— ул. И. Камышева, 26, ОАО «Турбоатом».



Полный список адресов можно найти на – Пр. Московский, 11, магазин «Мегаспорт»;— ул. Красина, 5, школа актерского мастерства;— ул. Сумская, 44/2, кафе «Гостиная»;— ул. Сумская, 48, магазин «Дом Злата»;— ул. Петровского, 7, кафе «One 2 One»;— ул. Блюхера, 18а, кафе «Березка»;— ул. Сумская, 17, ателье «Пушок»;— ул. Сумская, 71, магазин «Продукты»;— ул. Вальтера, 7в, кафе «Алиса»;— ул. Сумская, 59, салон меха;— ул. Сумская, 77/79, магазин «Безопасность»;— ул. Сумская, 81, кинотеатр «Парк»;— ул. Пушкинская, 41, аптека № ул. Пушкинская, 50/152, магазин Moda ул. Пушкинская, 67, магазин «Аквагалерея»;— ул. Пушкинская, 72, магазин «Обувь и аксессуары»;— ул. И. Камышева, 26, ОАО «Турбоатом».Полный список адресов можно найти на сайте Департамента полиции охраны

Если вы стали свидетелем или жертвой преступления, ни в коем случае не теряйте самоконтроль и немедленно звоните в полицию, советуют в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Если же возможности осуществить телефонный звонок нет, внимательно оглянитесь вокруг. Вполне может быть, что рядом есть объект, на котором установлена кнопка тревожной сигнализации полиции охраны.На Харьковщине функционируют 869 тревожных кнопок, 610 из них находятся в Харькове, остальные 259 – на территории области, сообщил начальник отдела мониторинга Управления полиции охраны в Харьковской области Дмитрий Дрокин.– Найти их довольно просто. На объектах, где такая «тревожка» есть в наличии, размещена наклейка «Срочный вызов полиции». Обратитесь к сотруднику данного учреждения с просьбой нажать кнопку, и уже через несколько минут к вам на помощь приедет вооруженная группа реагирования полиции охраны. Всего по городу и области работают 28 таких экипажей, – говорит Дмитрий Дрокин.С начала года группа реагирования полиции охраны Харькова и области совершила 76 тысяч выездов. Это – срабатывание охранной и тревожной сигнализации, сообщение по линии «102», вызовы по телефонному звонку. Было выявлено 495 преступлений, задержаны и доставлены в отделы полиции более 500 подозреваемых, говорят в полиции.Большинство кнопок установлено на центральных и потенциально опасных улицах Харькова и районных центров, а также в магазинах, аптеках, пунктах обмена валют. Как правило, они работают круглосуточно.