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Курсы валют НБУ на 30 ноября 2017 года

Курсы валют НБУ на 30 ноября 2017 года
Национальный банк Украины  на 30 ноября 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 27,01 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2701,3930 гривны за 100 долларов (+14,2104);

3194,9375 гривны за 100 евро (+0,4148);

4,6311 гривны за 10 рублей (+0,0307).

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Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6356 грн
100 USD 2715.58 грн
100 EUR 3217.7 грн


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