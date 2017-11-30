Курсы валют НБУ на 30 ноября 2017 года
30 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
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30 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2701,3930 гривны за 100 долларов (+14,2104);
3194,9375 гривны за 100 евро (+0,4148);
4,6311 гривны за 10 рублей (+0,0307).
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|10 RUB
|4.6356 грн
|100 USD
|2715.58 грн
|100 EUR
|3217.7 грн