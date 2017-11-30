Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам: 

Киевский район: ул. Шишковская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 30.11.17 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а, 40-а (п. №1), ул. Академика Павлова, 146 (п. №3, стояк), ул. Познанская, 11-б (п. №3, стояк) до 20:00 30.11.17 г.

Немышлянский район: пр. Московский, 144/2 до 17:00 30.11.17 г.

Основянский район: пр. Московский, 2/2 (п. №9, стояк), ул. Руставели, 16/18 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 86 (стояк) до 20:00 30.11.17 г.

Слободской район: пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк) до 20:00 30.11.17 г.

Шевченковский район: пр. Независимости (Правды), 1 до 17:00 30.11.17 г., пр. Людвига Свободы, 58 (п. №2) до 18:00 30.11.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), ул. Ахсарова, 13 (п. №10-13) до 20:00 30.11.17 г.

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