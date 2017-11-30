Трагедия на Сумской: одна из пострадавших снова в больнице 30 ноября 2017 г. источник 0 0

Одну из самых тяжелых пострадавших в харьковской трагической ДТП Оксану Берченко более недели назад выписали из больницы домой. Но сегодня стало известно, что девушка снова в медучреждении.