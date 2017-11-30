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Трагедия на Сумской: одна из пострадавших снова в больнице

Трагедия на Сумской: одна из пострадавших снова в больнице
Одну из самых тяжелых пострадавших в харьковской трагической ДТП Оксану Берченко более недели назад выписали из больницы домой. Но сегодня стало известно, что девушка снова в медучреждении.
Отец Оксаны - Игорь Берченко рассказал, что его дочь сейчас в реабилитационном центре, передает УНН.

"Оксаночку вчера привезли в больницу в реабилитационный центр. Здесь реабилитация будет проходить быстрее. С сегодняшнего дня ее день расписан по часам: с самого утра ей делают массажи, потом разминка ручки, ножки. Уже изо дня в день собираются снять гипс с ноги. Для нас и для врачей главное - поставить ее на ноги, чтобы наша девочка снова могла ходить", - рассказал Игорь Берченко.

В результате наезда Lexus, у Оксаны Берченко многочисленные переломы костей, тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб сердца, разорванное легкое. Как физически, так и морально девушка до сих пор чувствует себя плохо.

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"Чувствует... как она может себя чувствовать, потеряв мужа и сестру... держится, больничные стены сдерживают, дома совсем - все напоминает о Дианочке и Сашеньке", - рассказывает о состоянии дочери Игорь Берченко.

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Напомним, 18 октября в Харькове посреди центра города произошла кровавая авария. Тогда автомобиль Lexus, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, врезался в Volkswagen, после чего протаранил толпу. Пять человек погибли на месте, еще шестерых забрали в больницу в тяжелом состоянии. 26 октября стало известно, что на больничной койке умерла еще одна девушка-сестра Оксаны, Диана Берченко, которой было всего 24 года.

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