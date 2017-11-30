«Чубы трещат»: НАБУ обвинило ГПУ и СБУ в срыве спецоперации

Агент НАБУ пытался передать взятку заместителю председателя государственной Миграционной службы.

В среду, 19 ноября, СБУ задержала агента Национального антикоррупционного бюро при попытке передачи взятки первому заместителю председателя государственной Миграционной службы Дине Пимаховой, сообщается на сайте Миграционной службы Украины.



"В течение нескольких месяцев агент НАБУ, сын бывшего народного депутата от Партии Регионов, Юрия Боярского, выполняя незаконные указания отдельных руководителей НАБУ, неоднократно пытался спровоцировать Дину Пимахову предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решениям по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не существовало в реальности", - говорится в сообщении.



Отмечается, что агент НАБУ пытался передать первую часть взятки в размере 15 тысяч долларов.



"Преступные действия агента НАБУ по провоцированию подкупа должностного лица подпадают под ответственность предусмотренную 370 ст. Уголовного Кодекса - провокация подкупа. Продолжаются следственные действия", - добавили в Миграционной службе Украины.



В то же время НАБУ заявило, что Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины.



Как сообщает пресс-служба ведомства, оперативники СБУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавший под прикрытием. По информации НАБУ, ему инкриминируют провокацию взятки.



"На самом деле, по мнению НАБУ, имеет место спланированная диверсия в отношении сотрудников бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), реализована Службой безопасности и санкционирована генеральным прокурором Украины", - говорится в сообщении.



Суть диверсии, по сообщению НАБУ, заключается в том, что должностные лица СБУ, использовав информацию, которая стала им известна в процессе выполнения служебных обязанностей (а именно осуществления прослушивания телефонных номеров в рамках расследований НАБУ) не просто раскрыли эту информацию одном из о объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодовую работу детективов НАБУ, но и завербовали это лицо для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования работников национального бюро.



Также отмечается, что НАБУ и САП неоднократно предупреждали о рисках для оперативной работы в связи с отсутствием права на автономное прослушивание.



"Сейчас бюро может лишь использовать ресурсы СБУ на основании постановления суда на прослушивание того или иного лица", - добавили в НАБУ.



По информации бюро, известно, что планируются задержания и аресты еще трех детективов под прикрытием.



Напомним, Печерский суд Киева перенес рассмотрение меры пресечения подозреваемому в попытке подкупа детектива НАБУ Вадиму Альперину на 30 ноября 2017 года.